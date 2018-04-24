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3. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı DAÜ’de başlıyor 

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3. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı DAÜ’de başlıyor 
3. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı DAÜ’de başlıyor 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, “III. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” isimli konferans düzenlemeye hazırlanıyor. Konferans 25 Nisan 2018, Çarşamba günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan açılış töreni ile başlayacak. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası’nın da destek verdiği konferans 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde de devam edecek. Konferansa 23 farklı ülkeden 150’ye yakın bankacılık ve finans konusunda uzman akademisyen katılım için başvurdu.
 
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin gerçekleştireceği açılış konuşmasının ardından, dünyanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Philip Molyneux (University of Sharjah, UAE)  “Bankacılık Alanında Son Gelişmeler ve Gelecekteki Çalışma Fırsatları” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Konferansın ikinci gününde ise Prof. Dr. Colin C. Williams (University of Sheffield, England) “Kayıtdışı Ekonomi ve Alternatif Politikalar”, üçüncü gününde de Prof. Dr. Muhammad Shahbaz (University of Monrtpellier, France) “Finansal Gelişimde Asimetrik Büyümenin Etkisi” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

Konferans düzenleme kurulu ve DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç yaptığı açıklamada, uluslararası konferansın çok sayıda akademisyen ve bankacıyı KKTC’de bir araya getireceğini ifade ederek, gerçekleştirilecek bu etkinliğin ülkemizin akademik yaşamına katkısının yanında, ülke tanıtımı açısından da önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Özataç konferansta, küresel finans kriz sonrasında bankacılık ve finans konularındaki son araştırmaların paylaşılacağını, küresel finansal pazarlarda karşılaşılan fırsatlar ve risklerin tartışılacağını kaydetti.
 
Açıklamada, 80 adet  bildirinin 23 farklı ülkeden katılan akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek 15 oturumda, genelde ekonomi özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları yanında gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konular, ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisinin ele alınacağı çalışmaların uluslararası akademisyenler tarafından tartışılacağı bildirildi. 

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