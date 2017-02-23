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3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması 2 Mart’ta başlıyor

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3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması 2 Mart’ta başlıyor
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 2 Mart’ta başlıyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen ve Proje Koordinatörlüğü ile Küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün üstlendiği 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde ve Girne Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacak 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliği, farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelecek olan sanatçıların, birlikte sanat üretmelerine imkan sağlamak ve ülkemiz sanatçıları ile yurt dışından gelecek sanatçıların deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Bulgaristan’dan Biliana Pavlova Bachvarova, Fransa’dan Delphine Manet ve Pascale Nesson, Kosova’dan Arbana Hajredinaj, Türkiye’den Melek Günbey Güler, Seran Tepeoğlu ve Yurdagül Işıl ile ülkemizden Mümine Özdemirağ Yağlı, Sevcan Çerkez, Zühre Özkaraman, İpek Denizli Karagöz ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Seramik-Resim Sanatçısı Bedia Kale katılacak.

3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğine bu yıl ilk kez bir sanatçının da onur konuğu olarak katılması ve onur konuğunun Nilgün Güney olması kararlaştırıldı. 

Konuk sanatçıların KKTC’ye gelmesiyle 2 Mart Perşembe günü başlayacağı ve bir hafta süreceği bildirilen etkinlik süresince, Girne Halk Kütüphanesi’nde, arzu edenlerin katılabileceği drama atölyeleri de düzenlenecek.

Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek halka açık drama atölyeleri, 4 Mart Cumartesi günü 9-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik ve 5 Mart Pazar günü de yetişkinlerin katılımına yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Çocuklara yönelik atölyenin Drama Liderleri Şenay Horoz Hürol ve Öznur Yaşa olurken yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilecek Okuyan Kadın temalı atölyenin Drama Liderliğini Pervin Hürelli Sevilir’in yapacak. Yetişkinlere yönelik olan drama atölyesi kapsamında bir de duvar resmi çalışması yapılacak.

Hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’ndeki çalışmalarını sürdürecek olan 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların çalışmaları 9 Mart 2017 Perşembe günü saat 18.30’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

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