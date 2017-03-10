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3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi açıldı

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3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi açıldı
3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların eserlerinin sergilendiği ‘Sanatçılar Buluşması’ sergisi açıldı.

Girne Belediyesi ile Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin himayelerinde 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların eserlerinin sergilendiği ‘Sanatçılar Buluşması’ sergisi açıldı.

Sergide, Bulgaristan’dan Biliana Pavlova Bachvarova, Fransa’dan Delphine Manet ve Pascale Nesson, Kosova Arbana Hajredinaj, Türkiye’den Melek Günbey Güler, Seran Tepeoğlu ve Yurdagül Işıl, KKTC’den Mümine Özdemirağ Yağlı, Sevcan Çerkez, Zühre Özkaraman, İpek Denizli Karagöz ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Seramik-Resim Sanatçısı Bedia Kale ile Nilgün Güney’in, akrilik, kil ve karışık malzemeler kullanarak oluşturduğu toplam 39 eser yer aldı.

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Açılışa, UBP Lefkoşa Milletvekli Ersin Tatar, Milli Eğitim Müsteşarı Rauf Ataöv, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, Proje Koordinatör ve Küratörü İpek Denizli Karagöz, sanatçı ve sanatseverler katıldı.

18 Mart’a kadar açık kalacak sergi, mesai saatleri içinde gezilebilecek.

ATAÖV

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv ise organizasyonun koordinatör ve küratörlüğünü yapan İpek Denizli Karagöz’ün Müdürlüğünü yaptığı lisede öğretmen olduğunu belirterek, okulda öğrencilerine sanatı sevdiren birisi olduğunu ifade etti.

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Ataöv, etkinlik kapsamında ülkeye gelerek güzel eserler üreten tüm sanatçılara teşekkür etti.

TATAR

UBP Lefkoşa Milletvekli Ersin Tatar, organizasyonun çok güzel bir sanat olayı olduğunu belirterek, etkinlik kapsamında yabancı ülkelerden gelen sanatçılarla ülke sanatçılarının bir araya gelerek güzel eserler meydana getirdiklerini söyledi.

Sanat bağlarının kopmamasını dileyen Tatar, ülke, insan ve kültürünü yansıtan bu güzel  sanat olayının ileriki yıllarda da devamını diledi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de sanat üretilen yerde dünyaya barış teması yayıldığını ifade ederek, organizasyon kapsamında değişik ülkelerden gelen sanatçıların meydana getirdikleri eserlerle ışık yayacaklarını ifade etti.

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TUNÇALP

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp ise dairenin himayelerinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması kapsamında açılan sergide bulunmaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

Tunçalp katkı koyanlara teşekkür etti.

KARAGÖZ

Proje Koordinatör ve Küratörü İpek Denizli Karagöz de bu yıl 3. gerçekleştirdikleri sanat olayı ile sanatçıların tüm dünyaya ışık saçtıklarını söyledi.

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TOMGÜSEHAN

Etkileşimli Drama Derneği Başkanı Ayşen Tomgüsehan ise dernek olarak  bu güzel sanat olayına katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

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