3.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu sona erdi

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu sona erdi.

Bisiklet Turu’nun son gününde Gran Fondo yarışı gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında halk sürüşü de yapıldı.

1 buçuk kilometre olarak düzenlenen Halk Sürüşü’nün startını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı verdi. Halk sürüşüne Başbakan Tufan Erhürman, eşi Nilden Erhürman, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak bisiklet sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Halk Sürüşü startını vermeden önce yaptığı konuşmada, organizasyonun üçüncüsünün düzenlenmesinin ve gelenekselleşmesinin önemine değinerek, organizasyonda yer alanları kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ülke tanıtımına da büyük katkı sağladığını vurguladı. Başbakan Tufan Erhürman da, organizasyonun ülke tanıtımına yaptığı kakıya değindi.

Erhürman, 3’üncü Uluslararası Bisiklet Turu’nun, “biz uluslararası organizasyon yapamayız” diyenlere de güzel bir yanıt olduğunu belirterek, Başbakanlık olarak bu gibi etkinliklere desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de bisikletin spor yanında günlük yaşamda da kullanılmasının yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, bu sayede daha sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevreye kavuşulacağının altını çizdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da “muhteşem” olarak nitelendirdiği organizasyonu düzenleyenleri kutlayarak, organizasyonun ülke ve şehir tanıtımına katkı sağladığını ifade etti. Harmancı, çağın hastalıklarından ancak spor sayesinde kurtulabileceğinin gösterilmesi için herkesi katkı koymaya çağırdı.

Halk sürüşünün tamamlanmasının ardından ise 12 ülkeden 17 takımın 20 ülkeden sporcuyla yarıştığı Kriteryum etabı gerekleştirildi…

Bu etabın startı Başbakan Tufan Erhürman tarafından verildi. 37,5 kilometre uzunluğundaki etabın sonunda birinci Adria Mobil-Slovenya takımından Susan Radovic olurken, 2’inci Torku Şeker Spor’dan Onur Balkan, 3’üncü Monkey Town Hollanda takımından Joey Leon Van Rhee oldu.

Etabın sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.