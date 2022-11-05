  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

3 Ürün İmha Edildi

» »
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
3 Ürün İmha Edildi

Tarım Dairesi 28 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 51 numunede 50 numune temiz sınıfında değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

ORC Food Ltd. ait sarı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 14 numunede 12 numune temiz sınıfında değerlendirildi, 2 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.

Mağusa sakinlerinden İlyas Kırmızıya ait roka ve dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı ürünler imha edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Av Başlıyor05 Kasım 2022 Cumartesi 11:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar Londra’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı05 Kasım 2022 Cumartesi 11:33
  • Ramadan Güvenoğlu hayatını kaybetti05 Kasım 2022 Cumartesi 11:25
  • 13. Lefke Hurma Festivali yarın yapılıyor05 Kasım 2022 Cumartesi 11:16
  • Bican: Güzelyurt Halkı Sosyal Belediyecelikle Tanışacak!05 Kasım 2022 Cumartesi 11:01
  • Ataoğlu; Sizi Eşsiz Doğal ve Tarihi Güzelliklerini Yaşamaya KKTC’ye Davet Ediyorum05 Kasım 2022 Cumartesi 10:48
  • Akaryakıta Zam Geldi05 Kasım 2022 Cumartesi 10:35
  • Motosiklet Camiası Yanıt Bekliyor05 Kasım 2022 Cumartesi 10:23
  • İncirli: Lefkoşa’ya Üç Yeni Geçiş Noktası İçin Gerekeni Yapacağız!05 Kasım 2022 Cumartesi 10:07
  • Karpaz'da ölümlü kaza, 2 kişi hayatını kaybetti!04 Kasım 2022 Cuma 22:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti