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3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Tarım Dairesi 30 Nisan – 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 30 Nisan – 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 27 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.

Orc Food. Ltd. ait armut (Deveci) ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.  

Köşe Tic. Ltd. ait armutta (S.M) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.  

Yerli Ürünlerden 24 numuneden 23 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmamıştır.

Mağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

 7 Mayıs 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Çağsın Trd. Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

 

2

Nej Grain Ltd

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

 

3

Holly Grains Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

 

4

Nej Grain Ltd

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

 

5

TÜK

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

 

6

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır

Temiz

 

7

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Can Erik

Temiz

 

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Pinky Lady

Temiz

 

10

Orc Foods

İthal

Elma

Limit Üstü

 

11

Orc Foods

İthal

Armut Deveci

Limit Üstü

 

12

Orc Foods

İthal

Armut S.M

Temiz

 

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Pinky Lady

Temiz

 

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Can Erik

Temiz

 

17

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Limit Üstü

 

18

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Can Erik

Temiz

 

19

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

20

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

 

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

23

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

24

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

25

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

 

23

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

 

27

Cahide Kılıç

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

28

İdris Saraç

Mağusa

Sivri Biber

Limit Üstü

 

29

Mesut Karakuş

Mağusa

Hıyar

Temiz

 

30

İdris Saraç

Mağusa

Dolma Biber

Temiz

 

31

Vehbi Kabak

Mağusa

Taze Fasulye

Temiz

 

32

Mehmet Çetin

Mağusa

Hıyar

Temiz

 

33

Fatih Yavşan

Tatlısu

Sarı Fasulye

Temiz

 

34

Aşır Yalçın

Tatlısu

Sarı Fasulye

Temiz

 

35

Soner Yavuz

Tatlısu

Fasulye(Astrro)

Temiz

 

36

Serdal Kurt

Karşıyaka

Semiz Otu

Temiz

 

37

Serdal Kurt

Karşıyaka

Roka

Temiz

 

38

Hasan Benli

Karşıyaka

Kapya Biber

Temiz

 

39

Ali Kandullu

Aydınköy

Patlıcan Sera

Temiz

 

40

Ali Kandullu

Aydınköy

Salatalık

Temiz

 

41

Şaban Berk

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

42

Emine Çalludağ

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

43

Halil Güney

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

 

44

Enver Mehmetoğlu

Taşpınar

Domates

Temiz

 

45

Gabro Tic. Ltd.

Doğancı

Patates İh.

Temiz

 

46

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar ih.

Temiz

 

47

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar ih.

Temiz

 

48

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar ih.

Temiz

 

49

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar ih.

Temiz

 

50

Terra Carob Ltd.

M/sa

Harup Çekirdeği

Temiz

 

51

Terra Carob Ltd.

M/sa

Kırık Harup

Temiz

 
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