3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 30 Nisan – 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 27 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.
Orc Food. Ltd. ait armut (Deveci) ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Köşe Tic. Ltd. ait armutta (S.M) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 24 numuneden 23 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmamıştır.
Mağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
7 Mayıs 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Çağsın Trd. Ltd.
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
2
Nej Grain Ltd
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
3
Holly Grains Ltd.
İthal
Ayçiçek Küsbesi
Temiz
4
Nej Grain Ltd
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
5
TÜK
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
6
Holly Grains Ltd.
İthal
Mısır
Temiz
7
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut S.M
Temiz
8
Halil Kasap Paz.
İthal
Can Erik
Temiz
9
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Pinky Lady
Temiz
10
Orc Foods
İthal
Elma
Limit Üstü
11
Orc Foods
İthal
Armut Deveci
Limit Üstü
12
Orc Foods
İthal
Armut S.M
Temiz
13
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Pinky Lady
Temiz
14
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Can Erik
Temiz
17
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Limit Üstü
18
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Can Erik
Temiz
19
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
20
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
21
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Erik
Temiz
22
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
23
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
24
Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
25
Cahide Kılıç
İthal
Elma Golden
Temiz
23
Cahide Kılıç
İthal
Armut S.M
Temiz
27
Cahide Kılıç
İthal
Armut Deveci
Temiz
28
İdris Saraç
Mağusa
Sivri Biber
Limit Üstü
29
Mesut Karakuş
Mağusa
Hıyar
Temiz
30
İdris Saraç
Mağusa
Dolma Biber
Temiz
31
Vehbi Kabak
Mağusa
Taze Fasulye
Temiz
32
Mehmet Çetin
Mağusa
Hıyar
Temiz
33
Fatih Yavşan
Tatlısu
Sarı Fasulye
Temiz
34
Aşır Yalçın
Tatlısu
Sarı Fasulye
Temiz
35
Soner Yavuz
Tatlısu
Fasulye(Astrro)
Temiz
36
Serdal Kurt
Karşıyaka
Semiz Otu
Temiz
37
Serdal Kurt
Karşıyaka
Roka
Temiz
38
Hasan Benli
Karşıyaka
Kapya Biber
Temiz
39
Ali Kandullu
Aydınköy
Patlıcan Sera
Temiz
40
Ali Kandullu
Aydınköy
Salatalık
Temiz
41
Şaban Berk
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
42
Emine Çalludağ
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
43
Halil Güney
Yeşilyurt
Asma Yaprağı
Temiz
44
Enver Mehmetoğlu
Taşpınar
Domates
Temiz
45
Gabro Tic. Ltd.
Doğancı
Patates İh.
Temiz
46
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar ih.
Temiz
47
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar ih.
Temiz
48
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar ih.
Temiz
49
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar ih.
Temiz
50
Terra Carob Ltd.
M/sa
Harup Çekirdeği
Temiz
51
Terra Carob Ltd.
M/sa
Kırık Harup
Temiz
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