3 üründe Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 13-19 Kasım2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 31numuneden 31numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen hiç bir ürün bulunmamıştır.
Yerli Ürünlerden 15 numuneden 12 numune temiz olup,Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.
Tatlısusakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalikta,Tatlısu sakinlerinden Adem Çil’e ait Yeşil Çarli Biberde ve Türkmenköy sakinlerinden Pembe Halil Deveci`ye ait golyandroda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.
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