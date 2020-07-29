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3 Vekil DİKO'dan istifa etti!

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3 Vekil DİKO'dan istifa etti!
3 Vekil DİKO'dan istifa etti!

Güney Kıbrıs’ta DİKO milletvekilleri Yeorgios Prokopiu, Angelos Votsis ve Marinos Musiuttas ile DİKO Başkan Yardımcısı Alekos Trifonidis ve DİKO Merkez Komitesi eski üyesi Hristos Tsingis, DİKO’dan istifa etti.

üney Kıbrıs’ta DİKO milletvekilleri Yeorgios Prokopiu, Angelos Votsis ve Marinos Musiuttas ile DİKO Başkan Yardımcısı Alekos Trifonidis ve DİKO Merkez Komitesi eski üyesi Hristos Tsingis, DİKO’dan istifa etti.

Rum haber kaynakları, DİKO Milletvekilleri ile Başkan Yardımcısı ve eski üyenin, bugün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a gönderdikleri mektupla, daha sonra açıklayacaklarını belirttikleri siyasi sebeplerden ötürü istifa ettiklerini duyurdu.

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