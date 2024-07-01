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3 yargıç yemin ederek göreve başladı

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Yüksek Adliye Kurulu tarafından yargıçlığa atanan Cemal Gündüz, Dilem Akçaba ve Semra Kaymaklılı Güven yemin ederek göreve başladı.
3 yargıç yemin ederek göreve başladı

Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Adliye Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, bu sabah gerçekleşen yemin töreni öncesinde kısa bir konuşma yaptı. Özerdağ, Anayasal ve bağımsız bir kurul olan Yüksek Adliye Kurulu’nun mahkemelerdeki yoğun iş yüküne bağlı olarak zaman zaman münhal açtığını ve avukatlar arasında seçim yaparak yeni yargıçları göreve atadığını ifade etti.

Münhal sonucunda 3 yeni yargıcın daha göreve başlayacağını kaydeden, genç yargıçların uzun dönemde yargıya iyi hizmet vereceğine inanç belirten Özerdağ, “Atamaların devletimize ve toplumumuza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Yemin töreninde özgeçmişleri de okunan Cemal Gündüz, Dilem Akçaba ve Semra Kaymaklılı Güven, Yüksek Adliye Kurulu huzurunda yemin ederek bugünden itibaren geçerli olacak şekilde Kaza Mahkemesi yargıçlığına atandı.

 

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