3 yasa tasarısı bir daha görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi pazartesi yapacağı toplantıda Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere gönderilen 3 yasa tasarısını görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi pazartesi yapacağı toplantıda Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere gönderilen 3 yasa tasarısını görüşecek.

Komite toplantısında Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası, Geçici Personel Yasası ve Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasası’nı görüşülecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplanacak komitenin toplantısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı sonrası gerçekleştirilecek.

KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI YASA TASARISI

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ayrıca bugün yaptığı toplantıda ele aldığı ve madde madde görüşmeye başladığı Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı pazartesi günü görüşmeye devam edecek.

Odanın federatif yapısını daha da güçlendirmek ve bağlı birliklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan yasa tasarısıyla, işyerlerinin standartlarını AB normları çerçevesinde yükseltmek, onların olası bir çözümde rekabet edebilme güçlerini artırmak hedefleniyor.

DİĞER TASARI VE YASA ÖNERİLERİ

Komitenin gündeminde ayrıca UBP grubunun önerdiği “Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi ve Doğal Alanın Korunması Yasa Önerisi, İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Önerisi de bulunuyor.

Toplantıda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar(Değişiklik)Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı da ele alınacak.