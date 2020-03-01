3 yaşında kreşten firar etti, bankta uyuyakaldı

Arkadaşlarıyla birlikte bahçede oynadığı sırada kreşin demir parmaklarının arasından firar eden 3 yaşındaki çocuk, bir süre sonra parkta bank üzerinde uykuya daldı. Mahalle muhtarının bulduğu çocuk polis karakoluna götürüldü.

Çalıştıkları için 3 yaşındaki çocuklarını evlerinin yakınındaki kreşe veren genç çift, hayatlarının şokunu yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte kreşin bahçesinde oynayan minik afacan, demir parmaklıklar arasından çıkarak kreşten firar etti. Bir süre sonra mahalle muhtarı, parktaki bank üzerinde uyurken bulduğu çocuğu polis karakoluna götürdü. Polis merkezine davet edilen genç çift, olayla sarsıldı.



Kreşe emanet ettikleri çocuğun firar etmesinde kreş yetkililerinin ihmali olduğunu öne süren çift, konuyu yargıya taşıdı. Firarla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, kovuşturmaya gerek olmadığına hükmetti. Bu kez aile kreş yetkilileri hakkında manevi tazminat davası açtı.



Ebeveyn, manen sıkıntı yaşadıklarını, zor günler geçirdiklerini belirterek, her biri için 10 bin TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etti.



Yetkililer, çocuğun korkuluk demirlerinin arasından geçtiğini, olayın 1 dakika içerisinde meydana geldiğini ve çocuğun kreşin 30 metre ilerisindeki parkta bulunduğunu savunarak, davanın reddini diledi.



Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı anne - baba kararı temyiz edince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi. Geçtiğimiz günlerde kararını açıklayan daire, kreşten çocuğun firar etmesinde öğretmenlerin sorumlu olduğuna hükmetti.