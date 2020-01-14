3 yaşındaki kız, açlıktan deterjan yiyip hayatını kaybetti
Rusya'nın Kirov şehrinde yaşayana 21 yaşındaki anne Maria Plenkina, arkadaşları ile bir hafta eğlenmek için üç yaşındaki kızını tek başına evde bıraktı. Annesi tarafından evde yalnız bırakılan kız, evdeki yemeği tükettikten sonra acıkınca toz deterjan yiyip hayatını kaybetti.
Arkadaşları ile eğlenmeye giden Maria Plenkina, üç yaşındaki kızını tek başına evde bıraktı. Küçük kız aç kalınca toz deterjandan yiyerek hayatını kaybetti.
14 Ocak 2020 Salı 22:24
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