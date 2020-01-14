Rusya'nın Kirov şehrinde yaşayana 21 yaşındaki anne Maria Plenkina, arkadaşları ile bir hafta eğlenmek için üç yaşındaki kızını tek başına evde bıraktı. Annesi tarafından evde yalnız bırakılan kız, evdeki yemeği tükettikten sonra acıkınca toz deterjan yiyip hayatını kaybetti.