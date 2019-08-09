3 yeni tutuklama daha... Tutuklanan tapu memuru sayısı 6 oldu!

İşadamı Mehmet Eminoğlu ve tasdik memuru, Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, Girne bölgesindeki iki ayrı dairenin devrin ilişkin vekâletnameye sahte imza atarak tasdikledikten sonra Girne Tapu ve Kadastro Daresi’ne verip, söz konusu taşınmaz malları Investment İnşaat Şirketi’ne devrini sağladıkları suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Eminoğlu ile Serdar Özbekoğlu davasında dün tutuklanan Girne Tapu Dairesi çalışanı 3 kişinin ardından bu sabah yine 3 kişi daha tutuklandı.

Bugün tutuklanan Girne Tapu Dairesi çalışanlarının Türkan Dayı, Vedia Vaizoğlu ve Özlem Akdağ oldukları belirtildi.