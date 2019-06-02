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3 yerde yangın çıktı

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3 yerde yangın çıktı
3 yerde yangın çıktı

1.

01.06.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Tatlısu’da Tatlısu-Geçitkale anayolu 2-3. kilometreleri
arasında, Aşır ÇETİN&#39;e ait ağılın yanında bulunan ve 5 dönüm tarlada, muhtemelen tarla kenarında bulunan cam
kırıklarının ısınması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından
söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu tarla içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, mandıranın kenarında bulunan
10 adet plastik siyah su borusu tamamen ve 10 adet harup ağacı kısmen yanmıştır. Soruşturma devam
etmektedir.
2.

01.06.2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Dörtyol’da Necati TOY yönetimindeki çekici araç ve
arkasında takılı olan dorse araçla Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, aracın lastiğinin patlayıp
parçalanması ve jant kısmının asfaltta sürtünerek kıvılcım atması ve yol kenarındaki kuru otlara temas etmesi
sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın köyü sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup,
çıkan yangın sonucu 20 adet akasya ağacı kısmen, Fatma FİDAN’a ait 1 dönümlük biçilmemiş arpa tarlası
tamamen ve tarla içerisindeki 8 adet zeytin ağacı kısmen, Telefon Dairesi’ne ait yeraltı telefon kablosu kısmen
yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
3.

02.06.2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Yayla’da Reşit KOĞANÇ’a ait ikametgahın doğu kısmındaki
garaj içerisinde bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye
ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda garaj içerisinde bulunan salon aracın sol yan
kısmı kısmen yanmış, ön kaput tavan ve arka bagaj kapağı ise tavandan düşen kiremitlerden dolayı hasar
görmüştür. Ayrıca garaj içerisinde muhafaza edilen birçok eşya kısmen ve tamamen yanmıştır. Soruşturma
devam etmektedir.

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