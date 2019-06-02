3 yerde yangın çıktı

1.

01.06.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Tatlısu’da Tatlısu-Geçitkale anayolu 2-3. kilometreleri

arasında, Aşır ÇETİN'e ait ağılın yanında bulunan ve 5 dönüm tarlada, muhtemelen tarla kenarında bulunan cam

kırıklarının ısınması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından

söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu tarla içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, mandıranın kenarında bulunan

10 adet plastik siyah su borusu tamamen ve 10 adet harup ağacı kısmen yanmıştır. Soruşturma devam

etmektedir.

2.

01.06.2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Dörtyol’da Necati TOY yönetimindeki çekici araç ve

arkasında takılı olan dorse araçla Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, aracın lastiğinin patlayıp

parçalanması ve jant kısmının asfaltta sürtünerek kıvılcım atması ve yol kenarındaki kuru otlara temas etmesi

sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın köyü sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup,

çıkan yangın sonucu 20 adet akasya ağacı kısmen, Fatma FİDAN’a ait 1 dönümlük biçilmemiş arpa tarlası

tamamen ve tarla içerisindeki 8 adet zeytin ağacı kısmen, Telefon Dairesi’ne ait yeraltı telefon kablosu kısmen

yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3.

02.06.2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Yayla’da Reşit KOĞANÇ’a ait ikametgahın doğu kısmındaki

garaj içerisinde bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye

ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda garaj içerisinde bulunan salon aracın sol yan

kısmı kısmen yanmış, ön kaput tavan ve arka bagaj kapağı ise tavandan düşen kiremitlerden dolayı hasar

görmüştür. Ayrıca garaj içerisinde muhafaza edilen birçok eşya kısmen ve tamamen yanmıştır. Soruşturma

devam etmektedir.