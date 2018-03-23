  • BIST 116.428
  • Altın 171,613
  • Dolar 3,9577
  • Euro 4,8821
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇekya'da patlama!

3 yerli üründe limit üstü kalıntıya rastlandı

» »
İthal ürünlerden 33 numuneden 29'u temiz, 4 üründe ise kalıntıya rastlandı...
3 yerli üründe limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden çeri domates,  armut çeşitleri, elma çeşitleri, havuç, susam, karpuz, mısır (yemlik) soya fasulyesi, kırmızı acı ve tatlı pul biber ve biber çeşitleri olmak üzere 33 numuneden 29'unun temiz çıktığını, 4 üründe ise kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Yerli ürünlerden ise enginar, domates, biber çeşitleri, fasulye çeşitleri, salatalık, nane, pancar, roka, Valencia portakal, patlıcan, çilek ve kabak  olmak üzere  53 numunenin 50'sinin temiz, 3 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandı. 

Tarım Dairesi 16-22 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği kaydedildi.                

İthal ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Onbaşı İşl. Ltd ait Elma ve Yeşil Cin Biber Menşeine iade edildi. Öte yandan SVS Tic. Ltd ait Yeşil Acı biber limit üstü çıkması nedeniyle imhasına karar verildi.

Yerli ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde Mağusa’da Ramazan Ateş'e ait kapya biber ve Doğancı’da Salih Çınar'a ait biber limit üstü çıkması nedeniyle hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.           

Öte yandan Mormenekşe’de Hürü Özer'e ait salatalık limit üstü çıkması nedeniyle ürünün imhasına karar verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Beleşe Denize Girme Hakkı Mahkemece Tescillendi23 Mart 2018 Cuma 15:52
  • Özyiğit: Eğitimin, tam gün haline getirilmesi gerekiyor23 Mart 2018 Cuma 13:49
  • Başbakan Tufan Erhürman, yaz saati uygulamasının bu Pazar sabahı başlayacağını duyurdu23 Mart 2018 Cuma 13:34
  • Bakan Atakan araç muayene tüzüğüyle ilgili olarak KKTC’de bulunan AB heyetini kabul etti23 Mart 2018 Cuma 13:23
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve işadamlarını kabul etti23 Mart 2018 Cuma 13:14
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası hükümetten, döviz konusunda önlem istedi23 Mart 2018 Cuma 12:08
  • Erhürman, mal varlığını açıkladı23 Mart 2018 Cuma 11:46
  • "Hükümetlerin öncelikli politikaları çocuk değil; şov yapmayı bıraksınlar"23 Mart 2018 Cuma 11:36
  • Avtepe Medoş Lalesi Festivali pazar günü yapılıyor23 Mart 2018 Cuma 10:53
  • Erhürman, haftalık basın toplantısını bugün yapıyor23 Mart 2018 Cuma 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti