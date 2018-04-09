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'3 YIL ÖNCE NE VAAT ETTİYSEM O ÇİZGİMİ AYNEN MUHAFAZA EDİYORUM'

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Cumhurbaşkanı Akıncı, söylediği bazı şeylerin kimi zaman bilinçsizce, kimi zaman da bilinçli olarak farklı yerlere çekilerek yanlış yorumlandığını belirtti
'3 YIL ÖNCE NE VAAT ETTİYSEM O ÇİZGİMİ AYNEN MUHAFAZA EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu halkın seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak, halkıma 3 yıl önce ne vaat ettiysem o çizgimi aynen muhafaza ediyorum. Kıbrıs’ta çözümü gündemimin baş köşesinde tutmaya devam ediyorum” şeklinde konuştu.  Kıbrıs’ta çözüm için ne büyük uğraş ve mücadeleler verdiklerini, garantörlerin de yer aldığı 5’li konferansın toplanması noktasına nasıl gelindiğini herkesin bildiğini ifade eden Akıncı, “Bu, Kıbrıs Türk tarafı ve liderliğinin çok büyük uğraşlarıyla mümkün oldu. Eğer İsviçre’de doğru dürüst bir sonuç alınamamışsa ve sorumluluk paylaştırılacaksa, en az sorumluluğun da Kıbrıs Türk tarafında olduğunun bilinmesi gerekir” dedi.

“16 NİSAN’DA GÜNDEM, ASIL KONUŞULMASI  GEREKENLER OLACAK”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 16 Nisan’da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le bir araya gelecekleri yemekteki gündemin “asıl konuşulması gerekenler” olacağını söyledi.  

“GELDİĞİMİZ BU NOKTADA BUNDAN SONRASI İÇİN KARŞILIKLI SUÇLAMAYA GEREK YOK”
“Geldiğimiz bu noktada bundan sonrası için karşılıklı suçlamaya gerek yok. Bu toprakların geleceği için, bundan sonrası için ortak bir yol yürünebilecek mi? Herkesin barıştan işbirliğinde kazanacağı çok şey var. Savaştan ve gerginlikten kazanacağımız gözyaşı ve acıdan başka bir şey yoktur” diyen Akıncı, gelecek kuşakların barış içinde, huzur içinde olmasını istediklerini vurguladı.

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