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3 yıl sonra "Erdoğan Pankartı" için dava!

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Sol Hareket üyesi Erkan Çavuş, 2021 yılında "Love Erdoğan" afişlerine karşı yapılan yazılamadan dolayı kendisi ve arkadaşları hakkında yapılan şikayet sonrasında, 'suç işlemeye yönelik gizli ittifak oluşturmak' iddiasıyla mahkemeye çıkarılacaklarını söyle
3 yıl sonra "Erdoğan Pankartı" için dava!

Sol Hareket üyesi Erkan Çavuş, 2021 yılında "Love Erdoğan" afişlerine karşı yapılan yazılamadan dolayı kendisi ve arkadaşları hakkında yapılan şikayet sonrasında, 'suç işlemeye yönelik gizli ittifak oluşturmak' iddiasıyla mahkemeye çıkarılacaklarını söyledi.

Sol Hareket üyesi Erkan Çavuş, 2021’de “Love Erdoğan” afişlerine karşı yapılan yazılamadan dolayı haklarında “suç işlemeye yönelik gizli ittifak oluşturmak” suçlamasından dava açıldığını belirtti.

Çavuş, “AKP Gazimağusa Gençlik Kolları”nın şikayeti üzerine kendisi ve arkadaşları aleyhine dava açıldığını kaydetti. Meselenin 2021 yılında yaşandığını ve “Love Erdoğan” afişlerine karşı yapılan yazılamadan kaynaklandığını ifade eden Çavuş, “Kamera kayıtlarıyla eylemi bizim gerçekleştirmediğimiz ortaya çıkınca da iki yoldaşımız daha konuya dahil edilerek hakkımızda ‘suç işlemeye yönelik gizli ittifak oluşturmak’ diye suç uydurulduğunu” belirtti.

Çavuş, davalarının 12 Şubat Pazartesi sabahı saat 8.30’da Mağusa’da görüleceğini duyurarak, “Bu vesileyle bir kez daha tekrarlayalım, işgalcilere boyun eğmeyeceğiz! Ayrıca hala senden zerre hazzetmiyoruz Tayyip!” vurgusu yaptı.

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