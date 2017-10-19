3 yolda bakım onarım çalışmaları Kasım'da başlıyor

Yapılacak yollar arasında Girne dağ yolunun da bulunduğunu dile getiren Dürüst, bu güzergâhta 17 kilometrelik bölümün yenileneceğini bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, toplam ihale bedeli 190 milyon TL olan 3 yolun bakım onarım çalışmasının kasım ortasında başlayacağını açıkladı.

Kemal Dürüst, Değirmenlik -Çatalköy, Girne Doğu Çevre Yolu, Lefkoşa-Girne Yolu ve ülke geneli yol bakım onarım ve tamirat işleri konusunda basın toplantısı düzenledi. Bakanlıktaki toplantıda bakanlık yetkilileri ve ihaleleri alan firmalardan temsilciler de hazır bulundu.

Yol çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla gerçekleştirileceğini dile getiren Dürüst, çalışmalara katkı koyan tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.

YOL ÇALIŞMALARI…

Konuşmasında yol çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Dürüst, yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:

“Girne Doğu Çevre yolu; Değirmenlik Çatalköy anayolu; Girne-Lefkoşa yolu, Girne ayrımı-Esentepe- Geçitkale ve Tatlısu-Kaplıca- Büyükkonuk yollarının muhtelif kesimlerindeki onarım ve üstyapı takviye işleri.”

Dürüst konuşmasında, Girne dağ yolunda geçen yıl meydana gelen kazadan önce, bu yol için çalışma yapma kararı aldıklarını da anlattı.

İHALE BEDELLERİ VE YAPILACAK İŞLER

9 kilometre uzunluğundaki Girne Doğu Çevre yolu projesinin 60 milyon TL ihale bedeliyle İntekar Yap. Turz. Elk. İnş. San ve Tic. Ltd. Şirketine verildiğini kaydeden Dürüst, projenin 5 hemzemin kavşak ve 1 katlı kavşak içerdiğini belirtti.

17 kilometre uzunluğundaki Değirmenlik Çatalköy anayolu projesinin 117 milyon TL ihale bedeliyle Proyap İnş. A.Ş’ye verildiğini kaydeden Dürüst, bu projenin 6 tane katlı kavşak içerdiğini kaydetti.

Üçüncü projenin Girne-Lefkoşa yolu, Girne Ayrımı-Esentepe-Geçitkale ve Tatlısu-Kaplıca-Büyükkonuk yollarının muhtelif kesimlerindeki onarım ve üstyapı takviye işlerini kapsadığını anlatan Dürüst, 14 milyon TL’lik ihale bedeli olan bu projenin GLS Müh. İnş. Dek. Mim. Mad. A.Ş. ile Ünal Akpınar İnş. San. Tur. Mad. A.Ş. ortaklığında gerçekleştirileceğini dile getirdi.

“KESİN BİTİŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL”

Projelerin başlama tarihinin Haziran 2017 olduğunu, ancak yol inşaatına Kasım ortasında başlanacağını dile getiren Dürüst, aradan geçen bu sürede şirketlerin diğer teknik çalışmaları gerçekleştirdiğini, ön izinleri aldıklarını ve inşaat makinelerini ülkeye getirdiklerini anlattı.

Yol çalışmalarının kesin bitiş tarihinin belli olmadığını kaydeden Dürüst, kendi öngörüsünün 2-3 yıl aralığında olduğunu söyledi.