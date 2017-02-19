3. Zaferine ulaştı tüm ödülleri topladı

KKTC Başbakanlığının himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın önemli katkıları ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu muhteşem bir şölenle tamamlandı...

4 gün boyunca 28 belediyenin 20'sinden geçerek, toplam 530 kilometre sürüş yapan bisikletçiler, Bisiklet Turu'nun son gününde 50 kilometrelik Kriteryum Etabı'nda kıran kırana bir yarış gerçekleştirdiler.

3. ZAFERİNE ULAŞTI TÜM ÖDÜLLERİ TOPLADI

Gün boyunca bir çok etkinliğin gerçekleştiği 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nda kriteryum etabının birinciliğinide geçmiş iki etabın lider ve aynı zamanda sarı mayoyu taşıyan Torku Konya Şekerspor bisikletçisi Ahmet Örken aldı.

50 kilometrelik Kriteryum etabın ikincisi Kempten Cycling Team'den Batuhan Özgür olurken, 3'üncülüğü ise Kolss Cycling Team'den Vitaliy Buts aldı. Kriteryum ödüllerini Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber verdi.

TAKIM ŞAMPİYONLUĞU TORKU KONYA ŞEKERSPOR'UN OLDU.

4 gün süren 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nda takımlar sıralaması da şöyle oluştu. En iyi takım Türkiye'den Torku Konya Şekerspor olurken, 2'nci en iyi takım Ukrayna'dan Kolss Cycling Team, 3'üncü ise Kazakistan'dan Astana City oldu.

En iyi ikinci ve üçüncü takım olan Kolss Cycling ve Astana City'e kupalarını Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bertan Özberkman ile Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra verdi.

En iyi takım Torku Konya Şekerspor'a ise kupasını ana muhalefet partisi Genel Başkanı milletvekili Tufan Erhürman verdi.

GENEL KLASMAN

Genel Klasman'da en iyi sporcu Torku Konya Şekerspor'dan Ahmet Örken olurken, 2'nciliği Kazakistan National Team'den Yevgeniy Gidich, 3'üncülüğü ise Kolss Cycling Team'den Vitaliy Buts aldı.

Genel klasmandaki kupaları Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Spor Dairesi Müdür vekili Mustafa Sütçü sahiplerine teslim etti.

LİDER MAYO AHMET ÖRKEN'İN

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nda en önemli mayo olan Sarı Mayo'yu Torku Konya Şeker Spor'dan Ahmet Örken kazanırken, Örken'e mayosunu Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir verdi.

Mavi Mayo'yu kazanan Willier Triestina Cycling Club'tan Cristian Rodriguez ve Magenta Mayo'yu kazanan Brisaspor Bisiklet Takımı'ndan Mustafa Köklü'ye ödüllerini Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ercen, Sun Rent a Car Yönetim Kurulu Başkanı Halim Kahveciler ve eşi Zeliş Kahveciler verdi.

Hız ile özdeşleşen Yeşil Mayo’yu kazanan Torku Şeker Spor’dan Ahmet Örken’e mayosunu yine sektördeki hızı ile anılan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar verdi.

Ödül töreni, ödül alan takımların, ödül verenlerle birlikte verdikleri muhteşem final pozu ile tamamlandı.