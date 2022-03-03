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3 zanlı 1 gün tutuklu kalacak…

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3 zanlı 1 gün tutuklu kalacak…
3 zanlı 1 gün tutuklu kalacak…

Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Üzeyir Koçer, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti.

Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Olayla ilgili 5 kişiden ifade aldıklarını açıklayan Müfettiş Üzeyir Koçer, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını belirtti.

Koçer, silahın arandığını açıklarken, zanlılardan incelenmek üzere swap örneği alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde aranan emarelere etki edebileceklerini ifade eden Müfettiş Üzeyir Koçer ,ilk etapta bir gün tutukluluk talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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