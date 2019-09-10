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30.000 ABD dolarıyla adadan çıkmaya çalışırken yakalandı

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30.000 ABD dolarıyla adadan çıkmaya çalışırken yakalandı
30.000 ABD dolarıyla adadan çıkmaya çalışırken yakalandı

POLİSİYE OLAYLAR…İZİNSİZ İKAMET EDEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da ve Girne’de 5-6 Eylül’de denetimler gerçekleştirildi.

Polis denetimler sonucu izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişiyi tutukladı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’nda, dün D.M.(K-43), tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 29.100 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. D.M hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ercan Havalimanında dün  S.A.(E-34) da, tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 30.000 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

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