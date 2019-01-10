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30.000 Güney Koreli kadın casus kameraları protesto etti

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'Benim hayatım senin porno değil': 30.000 Güney Koreli kadın casus kameraları protesto etti
30.000 Güney Koreli kadın casus kameraları protesto etti
Ülkenin tarihindeki en büyük kadın hakları yürüyüşünde, binlerce kadın eylemci Seul sokaklarını sardı ve öfkelerini 'gizli kamera' porno endüstrisine ve erkeklerin cinsel suçlarını soruşturmada polis önyargısına maruz bıraktı.

Birçoğu maruz kalma korkusu için maske takan 30.000 kadın, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hyehwa İstasyonundan yürüdüğünü söylediklerini protesto etmek için, kamu banyolarında, gözetimsiz kadın mağdurları gözetleyen erkeklere kolleksiyonun cansız bir tepkisidir. gizli kameralı trenler, otobüsler ve diğer halka açık yerlerde.

"Molka" olarak bilinen tuhaf porno türü, Güney Kore'deki teknoloji meraklısı popülasyonuyla giderek daha popüler hale geldi.

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