30.000 Güney Koreli kadın casus kameraları protesto etti

Birçoğu maruz kalma korkusu için maske takan 30.000 kadın, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hyehwa İstasyonundan yürüdüğünü söylediklerini protesto etmek için, kamu banyolarında, gözetimsiz kadın mağdurları gözetleyen erkeklere kolleksiyonun cansız bir tepkisidir. gizli kameralı trenler, otobüsler ve diğer halka açık yerlerde.
"Molka" olarak bilinen tuhaf porno türü, Güney Kore'deki teknoloji meraklısı popülasyonuyla giderek daha popüler hale geldi.
History in the making. More than 20,000 South Korean women angrily urged the gov't to crack down on the widespread 'molka' (spy cam) crimes that secretly film women at public toilet/public transport/office/school- in the biggest-ever protest held by women in the nation. #혜화시위 pic.twitter.com/AYJbLAG8Ut— Hawon Jung (@allyjung) 9 Haziran 2018
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