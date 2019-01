30.000 Güney Koreli kadın casus kameraları protesto etti

Ülkenin tarihindeki en büyük kadın hakları yürüyüşünde, binlerce kadın eylemci Seul sokaklarını sardı ve öfkelerini 'gizli kamera' porno endüstrisine ve erkeklerin cinsel suçlarını soruşturmada polis önyargısına maruz bıraktı.

History in the making. More than 20,000 South Korean women angrily urged the gov't to crack down on the widespread 'molka' (spy cam) crimes that secretly film women at public toilet/public transport/office/school- in the biggest-ever protest held by women in the nation. #혜화시위 pic.twitter.com/AYJbLAG8Ut