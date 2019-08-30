30 Ağustos Zafer Bayramı İskele’de de kutlandı

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, törene İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına İstihdam Binbaşı Erol Dağdeviren, GKK adına Piyade Binbaşı Mehmetali Kızılarılı, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, muharip dernekler, kurum ve kuruluş temsilcileri ve okullar katıldı.

Anıta çelenklerin konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

ÖZER

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı KTBK adına Hava Savunma Teğmen Ümit Bozkurt Özer yaptı.

30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden en büyük zafer olduğunu belirten Özer, konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

“İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır.

İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Paşa ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Artık dünyanın en kahraman en savaşçı milletine düşen görev düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekûn bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz”.

Törende, Zafer Bayramı isimli şiir Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Haktan Gargı, 30 Ağustos isimli şiir İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Semanur Gökçe ve Zafer Bayramı isimli şiir ise İskele Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Sümer Kurukafa tarafından okundu.

Tören şiirlerin ardından İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ile son buldu.