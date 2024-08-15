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30 Ağustos Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa'da Trafik Düzenlemeleri

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Lefkoşa'da 18 Ağustos'ta gerçekleşecek 30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası nedeniyle bazı yollar 07:30'dan itibaren trafiğe kapatılacak. Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa'da Trafik Düzenlemeleri

 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü kutlamaları tören provası programı nedeniyle, 18 Ağustos 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:30’dan tören provası bitimine kadar; Dr. Fazıl Küçük Bulvarının Gönyeli Çemberi ile Alpet (Altınbaş) Petrol Trafik Işıkları kavşağı arasında kalan kısmı trafik akışına kapatılacaktır.

 

Belirtilen tarih ve saatlerde;

  • Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı veya Atatürk Stadyumu Çemberinden kontrollü olarak sağlanacaktır.
  • Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacaktır.
  • Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.
  • Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından MetehanAlayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.
  • Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; AlayköyMetehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.
  • Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Boğazköy Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

 

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

 

 

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