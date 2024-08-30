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30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlanacak

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla KKTC’de de törenler düzenlenecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla KKTC’de de törenler düzenlenecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de resmi ve ulusal bayram olarak kutlanan 30 Ağustos’un yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler yapılacak.

Büyükelçi ve KTBK tebrik kabul edecek

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç eşliğinde saat 08.45’te yapacağı tebrik kabulü ile başlayacak. Tebrik kabulü, Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu’nda yer alacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yapılacak çelenk sunma töreni, saat 09.30’da başlayacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile tamamlanacak.

Dr. Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak. Törende, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenecek, halkın bayramları kutlanacak ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subay konuşma yapacak. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve resmi geçit ile sona erecek.

Gazimağusa’da iki tören

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü  ile İsmet İnönü Bulvarı’nda iki ayrı tören yapılacak. Zafer Anıtı önündeki tören 17.00’de başlayacak, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

İsmet İnönü Bulvarındaki tören ise saat 13.30’da İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayıp, tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiir, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

Girne

Girne’deki törenler, Atatürk Anıtı önünde saat 16.30’da yapılacak. Tören çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, konuşma, şiir ve tören geçişiyle tamamlanacak.

Törenler çerçevesinde, KTBK bando Komutanlığı saat 16.10’da konser verecek.

Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören saat 09.00’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak, ardından müze önüne geçilecek ve tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir ve resmi geçit ile tamamlanacak.

İskele

İskele’deki tören saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören alanında konuşmalar, halk dansları gösterisi ve şiirlerle devam edecek ve tören geçişi ile sona erecek.

Lefke

Lefke’deki tören saat 18.00’de Lefke Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenip bayram kutlanacak, konuşmalar ve şiirlerin ardından tören geçişi yapılacak.

Akdoğan, Geçitkale, Mehmetçik

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bucaklarda da törenler yapılacak.

Akdoğan Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 09.00’da başlayacak. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesi ve konuşma ile tamamlanacak.

Geçitkale meydanında saat 09.00’da düzenlenecek tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesi ve konuşma, şiirlerle son bulacak.

Mehmetçik’te saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törende ise, çelenkler Atatürk Anıtına sunulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, konuşma yapılacak ve şiir okunacak.

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