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30 Ağustos'ta hastanelerde bir tek hemşire bulunamayabilir! Ek Mesai kaosu devam ediyor...

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30 Ağustos'ta hastanelerde bir tek hemşire bulunamayabilir! Ek Mesai kaosu devam ediyor...
30 Ağustos'ta hastanelerde bir tek hemşire bulunamayabilir! Ek Mesai kaosu devam ediyor...

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, ek mesai yapmama kararı aldıklarını belirtirken, resmi tatillerde hastanelerde hiç bir hemşire bulunamama durumuyla karşı karşıya kalınabileceğini de vurguladı. 

Kamuda örgütlü 5 sendikanın başkanları “hükümetin ekonomik tedbirleri” gündemiyle Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede bir uzlaşıya varılamadı. Bunun üzerine kamuda örgütlü 5 sendika, ek mesai yapmama kararı aldı. 

Gümrük, sivil havacılık, Ercan itfaiye, Meclis ve sağlık alanında yarından itibaren ek mesai eylemi yapılmaması konusunda anlaşıldı.  

Rana Sarro'ya konuşan Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, "Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmediğinden dolayı sendikamız yarın tüm üyelerine ek mesai yapmama çağrısı yaptı" dedi. 

Kamuda çalışan yaklaşık 800 civarı hemşire ve ebelerin neredeyse tümünün zorunlu ek mesai yaptığını, dolayısıyla ek mesai yapmama kararı üzerine ise, resmi tatil günü olan 30 Ağustos perşembe günü devlet hastanelerinde bir tek hemşire bulunamayabileceğini vurgulayan Özgöçmen, normal günlerde ise, ek mesai yapılmayacağından hastanelerde hemşire eksikliği yaşanabileceğini de kaydetti. 

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