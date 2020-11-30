  • BIST 1.289
  • Altın 446,768
  • Dolar 7,8063
  • Euro 9,3651
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8 pozitif vaka!

30 ay hapis yatacaklar!

» »
Ülkemize Kermiya Sınır Kapısından tasarruflarında 189 gram uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlılar Sanad Ali Blgasem Salem ve Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed 30 ay hapis cezası aldı.
30 ay hapis yatacaklar!

Ülkemize Kermiya Sınır Kapısından tasarruflarında 189 gram uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlılar Sanad Ali Blgasem Salem ve Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed 30 ay hapis cezası aldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

 

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne değindi. Başkan Nüvit Gazi, sanıkların işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Gazi, sanıkların satma niyetiyle Güney Kıbrıs’tan 189 gram hintkeneviri ithal etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıklara 30’ar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 arabayı hasarsız açıp içinden para çaldı...Casino'da tedavüle sahte para sokarken yakalandı30 Kasım 2020 Pazartesi 17:32
  • Aracında silah bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı30 Kasım 2020 Pazartesi 17:28
  • Cinsel saldırı zanlısı mahkemeye çıkarıldı!30 Kasım 2020 Pazartesi 17:26
  • Polise yardım için yanlarında bulunan Lefkoşa sakini gözüne yumruk yedi30 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
  • UniteCyprusNow:Ülkemizi yeniden birlikte inşa edelim30 Kasım 2020 Pazartesi 17:19
  • Sağlık Bakanlığı’nda önlemler toplantısı30 Kasım 2020 Pazartesi 17:08
  • Sendikal Platform, Barış Derneği, BKP Ve YKP, Guterres’in Çözüm Çabalarını Yoğunlaştırmasını İstedi30 Kasım 2020 Pazartesi 15:57
  • Türkiye'de 14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama30 Kasım 2020 Pazartesi 15:26
  • Meclis Genel Kurulu Tamamlandı30 Kasım 2020 Pazartesi 15:06
  • Tatar:Spor faaliyetlerinin daha da yaygınlaşması temennimizdir30 Kasım 2020 Pazartesi 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti