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30 Ekim Covid-19 Tablosu

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30 Ekim Covid-19 Tablosu
30 Ekim Covid-19 Tablosu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.599 olup, 86’sı yerel 120 pozitif vakaya rastlanmış,140 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir.

33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 86 kişi ise yerel vakadır.

20 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 2  kişi İskele  Bölgesi’ndendir.

30 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.599

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 120

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33 Yerel Vaka Sayısı:

86 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 140

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.503.010

Toplam Vaka Sayısı: 22.421

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.097

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1186

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   265

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 634

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 435

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6191

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 74.836

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