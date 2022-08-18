30 geçici istihdam... Güven Bengihan: "Başbakan söylem ve eylem birliği içinde değil"

4 sendika birlikte hareket ederek grevlerini sürdürüyor… Grevlerin Mağusa’ya da taşınacağı ifade ediliyor. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Üstel'in söylem ve eylem birliği içinde hareket etmediğini belirtti.

4 sendika birlikte hareket ederek grevlerini sürdürüyor…

Grevlerin Mağusa’ya da taşınacağı ifade ediliyor…

Konu hakkında usulsüz ve liyakat dışı geçici 30 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Keşke istihdamlar ihtiyaç olan yerlere yapılsaydı. Hükümette olanlar bu yaptıklarının bedelini ödeyecek” diye konuştu.

Sim TV’de konuşan Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in söyledikleri ile yaptıklarının tutmadığını ifade ederek şu sözleri sarf etti;

“Son 1 ay içinde 18 tanesi hava sporları federasyonuna… İhtiyaçlı olan yere gitseydi sorun olmazdı… Geriye kalanı YDP istihdam etti 6 kişi… Toplamda 30’u bulacak şekilde. 2 tanesini Hasan Taçoy istihdam etti. 4 kişinin de DP’ye verilecek şekilde toplam 30 kişi geçici işçi adı altında yapıldı... Dediğim gibi keşke personel eksikliği olan yerlere verselerdi… Keşke personel eksikliği bulunan ve halkın hizmetini kolaylaştıracak bir iş yapılsaydı. Mahkemededir bu konu… Liyakate aykırı istihdamlar sürüyor… Bize göre ihtiyaç olmayan yerlere gönderiyorlar… Hükümette olanlar bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Başbakanın söylemleri ile eylemleri tutmuyor…”