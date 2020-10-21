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30 gram uyuşturucuyla yakalandı.1 Kişi daha aranıyor!

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Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu, Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kemal Ulutaş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
30 gram uyuşturucuyla yakalandı.1 Kişi daha aranıyor!

Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu, Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kemal Ulutaş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlı Kemal Ulutaş’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu, Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.10.2020 tarihinde saat 22.05’te Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi. Polis, olay mahalline giden Narkotik ekibinin zanlının üzerinde yaptığı aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri ve avcı bıçağı bulunduğunu belirtti. Polis, ayni gün zanlıdan yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Surlariçi’nde Ekim 2020 tarihinde bin 500 TL karşılığında 30 gram olarak aldığını söylediğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinin teyidinin yapılacağını, kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ve aranan bir kişi olduğunu belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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