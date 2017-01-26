 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 147,180
  • Dolar 3,8619
  • Euro 4,1194
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAİşte olay olan Suriye anayasa taslağı! Kürtler için...

30 gün boyunca bisikletle yanlış yöne gitti

»
30 gün boyunca bisikletle yanlış yöne gitti
Çinli bir göçmen işçi "Bahar Bayramı" olarak bilinen Çin yeni yılı için 1700 kilometre uzaklıktaki evine gitmek isterken, bisikletini yanlış yöne sürdüğünü 30 gün sonra anladı.

Ülkenin güneydoğusundaki Rizhao şehrinde göçmen işçi olarak çalışan genç, bisikletiyle kuzeydeki Qiqihar'daki evine gitmek için Aralık ayında yola çıkmıştı.

Polisler genç adamı 500 kilometre sonra, Çin'in merkezindeki Anhui kentinde durdurdu.

Otoyolda durduruldu

Polislerin bisikletin yasak olduğunu söyleyerek otoyolda durdurduğu adam, yanlışlıkla kuzeye değil, güneye doğru gittiğini bu sayede anladı.

Adamın parası olmadığı için bir süredir internet kafelerde uyuduğu belirtildi.

Durumu anlayan polis, Qiqihar'daki evine gidebilmesi için tren bileti satın aldı.

İsmi açıklanmayan adamın otoyollardaki işaret tabelalarını okuyamadığı, başkalarına sorarak yolunu bulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Polis ve genç adamın durdurulduğu bilet gişesinde çalışanlar, olayı yeni fark eden adamın evine ulaşabilmesi için biletin alınmasına katkıda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mel Gibson 9'uncu kez baba oldu25 Ocak 2017 Çarşamba 19:10
  • Kerimcan Durmaz geliyor25 Ocak 2017 Çarşamba 12:13
  • 4000 yıllık mumya yeni yüzüne kavuştu25 Ocak 2017 Çarşamba 12:08
  • Hem tombul hem seksi!24 Ocak 2017 Salı 23:10
  • Görmezler derneği’nin piyangosundan 200 bin TL24 Ocak 2017 Salı 16:50
  • Karakol İlkokulu’nda çevre etkinliği düzenlendi24 Ocak 2017 Salı 15:02
  • Roberto Esquivel Cabrera 48 santimlik bir derde sahip...24 Ocak 2017 Salı 11:21
  • Hazal Kaya, ekranlara geri dönüyor24 Ocak 2017 Salı 11:04
  • Dünyaca ünlü model Joanna Krupa çıplak paylaşımıyla şoke etti23 Ocak 2017 Pazartesi 23:10
  • Nejat İşler, hangi diziyle ekrana gelecek?23 Ocak 2017 Pazartesi 20:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti