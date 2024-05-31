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30 Haziran'daki seçim için takvim bugün başlıyor

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Yüksek Seçim Kurulu, 30 Haziran Pazar günü yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçim takvimini bugün açıkladı.
30 Haziran'daki seçim için takvim bugün başlıyor

Girne’de boş bulunan 1 muhtarlık ve Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ilçelerinde boş bulunan ihtiyar heyeti üyelikleri için yapılacak ara seçim takvimi bugün başlıyor.

Seçim takvimi doğrultusunda adaylık için başvurular 5 Haziran Çarşamba günü başlayacak, 6 Haziran Perşembe günü adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici olarak ilan edilecek, İlçe Seçim Kurulları, kendi ilçelerinde çıkacak adayları geçici olarak kapılarına asarak ilan edecekler.

Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının en son günü 8 Haziran Cumartesi günü olarak açıklanırken, listelerin askıya alındığı günden itibaren dört gün askıda kalacağı belirtildi.

Seçimlere katılacak adaylar 9 Haziran Pazar günü kesinleşecek, kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanı edilecek, İlçe Seçim Kurulları, kendi ilçelerinde kesinleşen adayları ilan edecek ve duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekilecek.

-Seçim propagandası 10 Haziran’da başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulaları için ad çekme ve seçim propagandasının başlangıç günü 10 Haziran Pazartesi günü olarak belirlendi.                           

Sandık Seçmen Listelerinin tamamlanmasının son günü 18 Haziran Salı, seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü ise 27 Haziran Perşembe günü olarak açıklandı.

Seçim propagandasının son günü 29 Haziran Cumartesi günü olacak ve 30 Haziran Pazar günü de oy verme günü olacak.

 

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