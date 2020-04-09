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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 08 – 09 Nisan 2020 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 22 kişi kısmi, 8 kişi ise gece saat 21.00’dan sonra olmak üzere toplam 30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti. 2 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor .

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