30 kişilik KTSO heyeti Ankara’da temaslarda bulundu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu ve iş insanlarından oluşan 30 kişilik heyet Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) davetiyle gittiği Ankara’da temaslarda bulundu.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, heyet ATO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkileriyle bir araya geldi.

Heyet ATO organizasyonunda gerçekleşen KKTC Eşleştirme Toplantısı’nda ikili görüşmelerde bulunurken, KTSO ile ATO arasında işbirliği protokolü de imzalandı.

ATO Yönetim Kurulu ile toplantı gerçekleştiren KTSO heyeti, ihraç ürünlerini tanıttı. İş ilişkilerinin ilk temelinin oluşturulduğu belirtilen etkinlikte bazı firmaların iş bağlantısı yapma fırsatı bulduğu kaydedildi.

ATO ile çalışma yemeğinde konuşan KTSO Başkanı Mustafa Kaymak, Ankara Ticaret Odası’nın bilgi birikiminden faydalanmanın Kıbrıs Türk Sanayi Odası açısından bulunmaz bir fırsat olduğunu belirtti.



Kaymak, bu kapsamda odalar arasında imzalanan işbirliği protokolü ile kurullar ve üyeler arasında kurumsal işbirlikleri ve karşılıklı ticaretin gelişmesini arzuladıklarını ortak hedefe doğru hep birlikte çalışarak ulaşacaklarına inancını dile getirdi.

Kaymak, ”Yeni seçilen Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak Anavatan Türkiye’mizdeki önemli sivil toplum örgütleri ve iş çevreleriyle yakın işbirliği içerisinde çalışarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin ve özellikle ihracatının sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak arzusundayız” dedi.

KTSO heyeti TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de çalışma yemeğinde bir araya geldi.

KTSO Başkanı Mustafa Kaymak burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin, ambargo altında mücadelesine devam ettiğini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz, olacağından da eminiz. Türk yatırımcıların KKTC'de bizlerle iş yapmalarını istiyoruz." dedi.

TOBB çalışma yemeği sonrası KTSO ile ATO arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole KTSO Başkanı Mustafa Kaymak ve ATO Başkanı Gürsel Baran imza koydu.

Protokol özet olarak; iki oda ve üyeleri arasından işbirliğini geliştirmek, oda üyelerinin ticari faaliyetlerini artırmak, ihracatın geliştirilmesi ve coğrafi işaretlerle ilgili ortak çalışmaların yapılması amacı taşıyor

Oda Başkanı Mustafa kaymak ve bazı ATO üyeleri, Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları’na ziyaret gerçekleştirdi.

KTSO heyeti Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ni de gezerek incelemelerde bulundu.