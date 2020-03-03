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30 kişiye daha yurttaşlık, işte o isimler

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30 kişiye daha yurttaşlık, işte o isimler
30 kişiye daha yurttaşlık, işte o isimler

Verilen yurttaşlıklar, 24-28 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

İşte o isimler;

Bakhtiyar Mammadov, 
Emre Gerek, 
Osman Özman, 
Ahmet Deveci, 
İbrahim Çepik, 
Ayşenur Horan, 
Hakan İneci, 
Yılmaz Sezgin,
Ersan Boybey, 
Ebru Ünlü, 
Şefchet Madalin Prisacariu, 
Halime Aslan, 
Mehmet Karakuş, 
Ayşe Kazan, 
Mehmet Bakşi, 
Cuma Atila, 
Aslıhan Soyal, 
Serpil Bilsin, 
Serkan Bilsin, 
Dilek Atlı, 
Tahsin Denizhan, 
İlayda Süzen, 
Bediha Karakuş, 
Sever Şebi, 
Onur Öztırak, 
Ahmet İşlek, 
Mehmet Tokyürek, 
Güler Alpfidan, 
Sevil Horan,
Hava Aydın. 

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