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30 kurbanı olabilir !

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Kıbrıs’ı sarsan seri katil olayında İngiliz basınından şok bir iddia ortaya atıldı. The Times gazetesi Kıbrıs Rum polisine dayandırdığı haberinde seri katilin 30 kurbanı olabileceğini yazdı.
30 kurbanı olabilir !

Kıbrıs’ı sarsan seri katil olayında İngiliz basınından şok bir iddia ortaya atıldı. The Times gazetesi Kıbrıs Rum polisine dayandırdığı haberinde seri katilin 30 kurbanı olabileceğini yazdı.

İngiliz Polisi'nden destek

Güney Kıbrıs'ta seri cinayetler işlediğini itiraf eden 35 yaşındaki Nikos Metaksas'la ilgili soruşturmaya İngiltere’nin polis teşkilatı Scotland Yard'dan 6 kişilik uzman ekip takviye geldi.

Rum basını kaynaklı haberlere göre, 5 kişiden oluşan İngiliz ekibinde 1 patolog ve 1 kriminal psikologun yanı sıra seri cinayet, ciddi suçlar ve komplike olaylar konusunda uzmanlar yer alıyor.

İngiliz ekibin özellikle zanlının sorgusunda ve devam eden soruşturmada Rum polisine yardımcı olması öngörülüyor.

Bu arada zanlının öldürdüğünü itiraf ettiği kişilerle ilgili araştırma ve soruşturması devam ediyor. “Mitsero” madenindeki gölde tespit edilen ikinci bavula ilişkin çalışmalar sürüyor.

Gölde dün bavul içinde bulunan cesetle birlikte, zanlının öldürdüğünü itiraf ettiği 7 kişiden 4’ü bulunmuş oldu.

Öte yandan, Rum haber kaynaklarına göre, seri katil, kurbanları arasındaki iki çocuğu "arkada tanık bırakmamak için" öldürdüğünü itiraf etti.

 

AVUKATI: VAHŞETE ORTAK OLAMAM

Rum Subayı'nın seri katil olduğunun anlaşılması üzerine avukatı Elias Stefonou'nun da, "Bu dehşete avukatlık yapamam" diyerek savunmadan vazgeçtiği kaydedildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; amatör fotoğrafçılık yapan Metaxas, sahte profil hesaplarıyla yabancı kadınlarla iletişime geçiyordu. Genellikle Filipinli kadınları tercih ettiği belirlenen Metaxas'ın, öldürdüğü kadınların da fotoğraflarını çektiği öne sürüldü.

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