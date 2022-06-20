30 Mayıs-03 Haziran dönemine ait zahire bedelleri 28 Haziran’da ödenecek

30 Mayıs – 03 Haziran 2022 döneminde alımını yaptığı toplam 4 milyon 363 bin 90 Ton yerli yemlik arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 24 milyon 114 bin 497 TL’nin 28 Haziran Salı günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Adahan açıklamasında, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 06 Haziran 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edeceğini belirterek, ödemenin dönem ve tarihlerinin duyurulacağını kaydetti.