  • BIST 2.533,76
  • Altın 1025.215
  • Dolar 17.3269
  • Euro 18.2274
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAFransa seçimleri: Le Pen tarihi başarı elde etti

30 Mayıs-03 Haziran dönemine ait zahire bedelleri 28 Haziran’da ödenecek

» »
Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan açıklamasında
30 Mayıs-03 Haziran dönemine ait zahire bedelleri 28 Haziran’da ödenecek

 30 Mayıs – 03 Haziran 2022 döneminde alımını yaptığı toplam 4 milyon 363 bin 90 Ton yerli yemlik arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 24 milyon 114 bin 497 TL’nin 28 Haziran Salı günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Adahan açıklamasında, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 06 Haziran 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edeceğini belirterek, ödemenin dönem ve tarihlerinin duyurulacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis’te nisap sorunu20 Haziran 2022 Pazartesi 11:01
  • Gönyeli’nin ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden ev ziyaretlerine başladı20 Haziran 2022 Pazartesi 10:25
  • Özersay : 'sandığa katılım artırılırsa bu kısır döngü kırılır ve ülkenin kaderi değişir'20 Haziran 2022 Pazartesi 10:22
  • Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Bağımsızlık Yolu'nu Ziyaret Etti20 Haziran 2022 Pazartesi 10:19
  • Öztürkler, Ankara’da temaslarda bulunacak20 Haziran 2022 Pazartesi 10:14
  • YKS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.20 Haziran 2022 Pazartesi 09:44
  • YÖDAK üyesi Prof.Dr. Balcıoğlu’ndan açıklama20 Haziran 2022 Pazartesi 09:23
  • İlkokullar bugün yaz tatiline girecek20 Haziran 2022 Pazartesi 09:21
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak20 Haziran 2022 Pazartesi 09:13
  • LBO'dan “Yeşilçam Film Müzikleri” Konseri20 Haziran 2022 Pazartesi 09:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti