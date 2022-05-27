30 Milyon borçlanma.. Beceriksiz yöneticiler... "Sosyal Sigortalar derin bir buhran içine sürükleniyor"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yeniden 30 milyon TL borçlanmasını eleştirerek “Kurum derin bir burhan içine sürüklenecek” dedi.

Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay’ın yaptığı yazılı açıklamada, “Bu uygulamalarla ağır çalışma koşulları altında ezilen özelde basın emekçilerinin, genelde de bu ülkede tüm alanlarda çalışan özel sektör emekçilerinin, kamu emekçilerinin, sigortalıların ve emeklilerin geleceklerinin ipotek altına alınması ve karartılmasına karşı duruyor, mücadeleyi büyüteceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde özel sektör ve kamu emekçilerinin en büyük güvencelerinden biri olan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin derin bir ekonomik buhran içine sürüklendiği ve yeniden 30 Milyon TL borç altına sokulmasını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Adanın kuzeyinde özel sektör ve kamuda çalışan her bir emekçiden, geleceğin güvencesi olarak yapılan kesintilerin toplandığı kurumunun, iflasın eşiğine getirilmesi yıllardır bu toplumun gailesini çekmeyen, emekçilerin alın terine saygısı olmayan, her geçen gün daha da fakirleştirilen emekçilere başarısız hükümetlerin darbesi ve yüz karasıdır.

Kurum, iş bilmez hükümetler tarafından iflasın eşiğine getirilmiş ve çok yüksek faiz oranlarıyla “özel” bankalar aracılığıyla borç altına sokulmuştur. Bazı isimler temelinde çalışanlarının prim borçlarını yatırmayan işletmelere af getirilmesi ve bu affın süresinin uzatılması da büyük bir utançtır.

Patronların iki dudağı arasında güvencesiz çalışma koşulları altında olan emekçilerin, tek güvencesi olan Sosyal Sigortalar Dairesi’ne uygulanmaya çalışılan bu darbenin farkındayız. Emekçilere İşsizlik Ödeneklerini dahi, işverenlerin prim borçlarından dolayı ödenmeyen bir yapı, işverenleri adeta mükafatlandırırken her alanda olduğu gibi emekçileri cezalandırıyor.

Bu uygulamalarla ağır çalışma koşulları altında ezilen özelde basın emekçilerinin, genelde de bu ülkede tüm alanlarda çalışan özel sektör emekçilerinin, kamu emekçilerinin, sigortalıların ve emeklilerin geleceklerinin ipotek altına alınması ve karartılmasına karşı duruyor, mücadeleyi büyüteceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Bir müddet önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy sosyal sigortaya kayıtlı çalışan sayısının 12 Binden 55 bine düştüğünü açıklamıştı.