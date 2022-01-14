30 Numuneden 28' i Temiz

Tarım Dairesi 7-13 Ocak 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 16 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Cemal Turgut’a ait kurutulmuş biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün ilgili şahsın isteği üzerine imha ve/veya menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden 14 numuneden 13 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Tatlısu sakinlerinden Selahattin Bahar’a ait acı biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Pınarlı Tarım Ltd. İthal Mısır slajı Temiz
2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz
5 Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz
6 Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz
7 Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
13 Cemal Turgut İthal Kurutulmuş Biber Limit Üstü
14 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
16 Hasan Kuset İthal Mısır slajı Temiz
17 Hasan Pazar Mağusa Hıyar Temiz
18 Kazım Tebelleşol Mağusa Kabak Temiz
19 Mahmut İzleyen Mağusa Kabak Temiz
20 Mustafa Plevne Mutluyaka Enginar Temiz
21 Kemal Selim Aydınköy Kabak Temiz
22 Mehmet Öztay Edremit Domates Temiz
23 Caner Safel Alsancak Patlıcan Temiz
24 Caner Safel Alsancak Acı Biber Temiz
25 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz
23 Selahattin Bahar Tatlısu Acı Biber Limit Üstü
27 Ekrem Civisilli İskele Enginar P-1 Temiz
28 Ekrem Civisilli İskele Enginar P-2 Temiz
29 Ekrem Civisilli İskele Enginar P-3 Temiz
30 Terra Carob Mağusa Kırık Harup Temiz
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