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30 Numuneden 28' i Temiz

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14 Ocak 2022 Tarım Dairesi Basın Bildirisi
30 Numuneden 28' i Temiz

Tarım Dairesi 7-13 Ocak 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 16 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Cemal Turgut’a ait kurutulmuş biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün ilgili şahsın isteği üzerine imha ve/veya menşeine iade edilecektir.

 

Yerli ürünlerden 14 numuneden 13 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Tatlısu sakinlerinden Selahattin Bahar’a ait acı biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

 

 

İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu

1             Pınarlı Tarım Ltd.             İthal       Mısır slajı            Temiz

2             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Deveci    Temiz

3             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Ank.        Temiz

4             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Ayva      Temiz

5             Cahide Kılıç         İthal       Elma Gala           Temiz

6             Cahide Kılıç         İthal       Siyah Üzüm        Temiz

7             Cahide Kılıç         İthal       Armut Deveci    Temiz

8             SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz

9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Ayva      Temiz

10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Temiz

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden     Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

13           Cemal Turgut     İthal       Kurutulmuş Biber            Limit Üstü

14           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk.             Temiz

15           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Deveci    Temiz

16           Hasan Kuset       İthal       Mısır slajı            Temiz

17           Hasan Pazar       Mağusa Hıyar     Temiz

18           Kazım Tebelleşol              Mağusa Kabak   Temiz

19           Mahmut İzleyen              Mağusa Kabak   Temiz

20           Mustafa Plevne Mutluyaka          Enginar Temiz

21           Kemal Selim       Aydınköy            Kabak   Temiz

22           Mehmet Öztay Edremit               Domates             Temiz

23           Caner Safel         Alsancak              Patlıcan                Temiz

24           Caner Safel         Alsancak              Acı Biber              Temiz

25           İbrahim Ateş      Tatlısu   Domates             Temiz

23           Selahattin Bahar              Tatlısu   Acı Biber              Limit Üstü

27           Ekrem Civisilli     İskele    Enginar P-1         Temiz

28           Ekrem Civisilli     İskele    Enginar P-2         Temiz

29           Ekrem Civisilli     İskele    Enginar P-3         Temiz

30           Terra Carob        Mağusa Kırık Harup         Temiz

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