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30 Ocaktan sonra süresiz greve gidiliyor!

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30 Ocaktan sonra süresiz greve gidiliyor!
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), personel eksikliği gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde yaptığı grev bugün 8’inci gününde.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, 20 Ocak’tan beri devam eden grevle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı; grevin 30 Ocak Pazartesi’nden sonra süresiz greve dönüşeceğini açıkladı.

Kaptan, 30 Ocak Pazartesi günü yine tam gün greve çıkarak Lefkoşa’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını, bakanlık önünde saat 11.00’de basın açıklaması yapacaklarını da ifade ederek, “8 gündür tam gün grevdeyiz ama maalesef hükümette konuya karşı en ufak bir duyarlılık yok. Pazartesi, sesimizi duymayanlara sesimizi duyurmaya geleceğiz” dedi.

“SAYIN BAKAN TV KANALLARINI DOLAŞIYOR, BURALARDA KONUŞUYOR AMA BİZİMLE KONUŞMUYOR”

Dairedeki personel eksikliğinden Girne halkının etkilendiğini, insanların işlem yapabilmek için saatlerce beklediğini söyleyen Kaptan, “Sorunu çözmeye yönelik adım atılmıyor. Sayın Bakan televizyon kanallarını dolaşıyor, buralarda konuşuyor ama bizimle konuşmuyor. Talebimiz ne maaş artışı ne özlük hakkı ne de özel tahsisattır. Sadece halkın hak ettiği hizmeti almasını istiyoruz” ifadesine yer verdi.

“SADECE PERSONEL DEĞİL, ODACI VE TEMİZLİKÇİ EKSİKLİĞİ DE VAR”

Kaptan, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki personel eksikliğini gidermek için 3 personel talepleri olduğunu belirterek, dairede buna ek olarak odacı ve temizlikçi eksikliği de olduğunu kaydetti.

Kaptan, odacı ve temizlikçi eksikliği için Lefkoşa’dan Girne’ye personel gönderildiğini, hükümetin buna da geçici çözüm ürettiğini söyledi, söz konusu uygulamayı eleştirdi.

“SORUN KASIM’DA GÜNDEME GELMİŞ, SONRA DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ”

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Girne Şubesi’nde 16 personel olduğunu ve personelin tümünün KTAMS’ta örgütlü bulunduğunu dile getiren Ahmet Kaptan, personel eksikliği sorununu geçtiğimiz yılın Kasım ayında gündeme taşıdıklarını anımsattı ve şunları anlattı:

“O zaman Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu ile görüştük, başka dairelerde görevi olmayan 3 kişi Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde görevlendirildi ve sorun çözüldü. Ancak Aralık ayı sonunda Sayın Çalışma Bakanı bu 3 personeli eski yerlerine gönderdi. Yeniden personel sıkıntısı yaşanmaya başladı.”

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