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30 polis mensubu daha ihraç ediliyor... 

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FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili soruşturulan 83 polis mensubundan 30’unun meslekten ihraç edilmesi kararı alındığı öğrenildi.
30 polis mensubu daha ihraç ediliyor... 

30 polis mensubu daha ihraç ediliyor...

FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili soruşturulan 83 polis mensubundan 30’unun meslekten ihraç edilmesi kararı alındığı öğrenildi.

Daha önce de 3 polis memuru ihraç edilmişti.

FETÖ/PDY’ye üye oldukları gerekçesiyle soruşturulan ve Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından savunmaları alınıp teşkilattan ihraç edilen polis müfettişi Ali Özbayrak, polis çavuşu Yılmaz Öztürk ve polis memuru Sadık Erol’un ardından polis memurları Ali Çiftçi ile Mustafa Çavdar da polis teşkilatından ihraç edilmişti.

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