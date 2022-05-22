  • BIST 2.372,35
  • Altın 942.117
  • Dolar 15.8689
  • Euro 16.7587
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAMaymun çiçeği salgını büyüyor

30 Vaka

» »
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.142 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 
30 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.142 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

22 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.142  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30          
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.964.112        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.695                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.064                                  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396              
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 390            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dörtyol’da yangın22 Mayıs 2022 Pazar 14:11
  • Bezak, Demokrat Parti’yi ziyaret etti22 Mayıs 2022 Pazar 14:02
  • Tatar, iş kazası geçiren Fatma Taşçı için baş sağlığı diledi22 Mayıs 2022 Pazar 13:51
  • Dikkatsizlik kaza getirdi22 Mayıs 2022 Pazar 13:47
  • Töre: “Aynı milletin insanlarıyız”22 Mayıs 2022 Pazar 13:42
  • ZMO'dan 'Üreticinin geleceği görebilmesi adına' öneriler22 Mayıs 2022 Pazar 13:02
  • Üstel: Hükümet Olarak Hedeflimiz Ülkemizin Kalkınması ve Gelişmesidir22 Mayıs 2022 Pazar 11:57
  • Nazlı: Faşizan ve Gerici Yasa Maddesine Karşı Mücadelemiz Sürecek22 Mayıs 2022 Pazar 11:52
  • Tatar, Anadolu Efes'i kutladı22 Mayıs 2022 Pazar 11:46
  • Birinci Kaleburnu Köy Festivali Bugün Yapılıyor22 Mayıs 2022 Pazar 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti