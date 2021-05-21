30 yaşında hayatını kaybetti

Girne’de 30 yaşındaki Jordan Cook adlı kişi, hayatını kaybetti.
Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, Cook’un bugün 12.00 sıralarında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bugün saat 12:00 sıralarında, Girne'de sakin Jordan COOK (E-30), Girne'de Hakkı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin ikinci katından yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihar ederek yaşamını sonlandırmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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