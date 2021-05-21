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30 yaşında hayatını kaybetti

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30 yaşında hayatını kaybetti
30 yaşında hayatını kaybetti

Girne’de 30 yaşındaki Jordan Cook adlı kişi, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, Cook’un bugün 12.00 sıralarında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bugün saat 12:00 sıralarında, Girne'de sakin Jordan COOK (E-30), Girne'de Hakkı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin ikinci katından yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihar ederek yaşamını sonlandırmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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