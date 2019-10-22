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30 yaşındaki kadın aranıyor

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Polis Basın Subaylığı Gönyeli’de sakin Mamajan MEHİMMEDOVA (K-30) arandığını duyurdu
30 yaşındaki kadın aranıyor

    Açıklamada şöyle:


       19.10.2019 tarihinde, saat 24.00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Mamajan MEHİMMEDOVA (K-30) kalmakta olduğu evden ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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