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30 Yıldır Ehliyetsiz Araç Kullanan şöför bu sefer kurtulamadı

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Bir kadına çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün 30 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.
30 Yıldır Ehliyetsiz Araç Kullanan şöför bu sefer kurtulamadı

Japonya'da bisiklet süren 85 yaşındaki bir kadına çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün 30 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.

Japonya'da bisiklet süren bir kadına çarpan sürücünün, 30 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.

85 YAŞINDAKİ KADINA ÇARPIP KAÇTI

Japonya'da 30 yıldır ehliyetsiz araç kullanan sürücü, kazaya karışınca yakayı ele verdi. Saitama eyaletindeki Kumagaya şehrinde cumartesi günü meydana geldiği öğrenilen olayda, 70 yaşındaki Sadao Nanoka, aracıyla, bisiklet süren 85 yaşındaki bir kadına çarpıp olay yerinden kaçtı

BAŞKA BİR SÜRÜCÜ PLAKASINI ALDI

Olayın ardından bölgede bulunan başka bir sürücü, Nanoka yönetimindeki aracın plakasını not ederek polise bildirdi. Çarptığı kadının köprücük kemiğinin zedelenmesine ve bileğinin kırılmasına neden olan şüpheli, çok geçmeden yakalandı.

30 YILDIR EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis, Nonaka'nın kadına çarptığını itiraf ettiğini ve yetkililerin 30 yıldır ehliyetsiz araba kullandığını öğrenmesinden korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediğini açıkladı.

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