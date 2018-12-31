%30 zam kararından sonra Devlet Dairelerinde kuyruklar oluştu.

Resm ve Harçlara 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak %30 zamdan sonra vatandaşlar yılın son iş gününde devlet dairelerinde adeta hücum etti.

Bir çok devlet dairesinde kuyruklar oluştu.

Gazimağusa Vergi Dairesi önündeki sıra kuyruğu 31.12.2018

2018 yılının son Bakanlar Kurulu toplantısında 2019 yılında uygulanacak yeni ücretler belirlendi. Bakanlar Kurulu 2019 yılında uygulanacak resm ve harçlara %30'a varan zam yapma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu zam kararı bugüne kadar alınmış en yüksek zam oranı olarak kayda geçti.

Sürüş ehliyetlerinden, çalışma izinlerine kadar bir çok resm ve harca okkalı zamlar yapıldı.

Sürüş ehliyetlerine zam

Öğrenci ehliyeti için ödenen 269.90 TL

2019 ‘da 349.90 TL’ye,

Motorlu araç sürüş ehliyetleri için

iki yıllık 269.80 TL ‘den 349.80 TL’ye ;

üç yıllık 364.70 TL’den 469.70 TL’ye ;

beş yıllık 489.50 TL’den 719.50 TL’ye ;

On yıllık 919 TL’den 1194 TL ‘ye ;

yaş nedeni ile tahditli olarak verilen ( 1 yıllık) 184.90 TL’den 239.90 TL’ye yükseldi

Uluslararası sürüş ehliyeti 565 TL’den 735 TL’ye ;

Kaybolan bozulan yıpranan ve ya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 135 TL’den 175 TL’ye çıktı

Çalışa izinleri harçları

Süreli çalışma izinleri

(6 ayı geçmeyen) 2018’de 195 TL öderken 2019 da 253 TL;

(6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen) 2018’de 422 TL öderken 2019’da 548 TL ;

(12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen) 2018’de 844 TL öderken 2019’da bin 197 TL;

İş yapma izinleri 2018 de 899 TL ödenirken 2019’da bin 168 TL;

Öğrenci çalışma izinlerinde,

(6 ayı geçmeyen) 152 TL ;

(6 ayı geçen 12 geçmeyen) 304 TL ;

İş kurma izinlerinde ise ;

(6 ayı geçmeyen) bin 528 TL;

(6 ayı geçen 12 ayı geçen) 3 bin 20 TL;

(12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen) 6 bin 20 TL

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