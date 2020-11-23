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300 bin avroyu takside unuttu; şoför teslim etti

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İstanbul’a gelen yabancı uyruklu kişi, havalimanında bindiği takside 300 bin avro (2.8 milyon lira) unuttu. Taksi şoförü parayı iade etti.
300 bin avroyu takside unuttu; şoför teslim etti

İstanbul’a gelen yabancı uyruklu kişi, havalimanında bindiği takside 300 bin avro (2.8 milyon lira) unuttu. Taksi şoförü parayı iade etti.

İstanbul Havalimanı’ndan dün gece yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden Engin Olgaç (31), müşterisini Laleli’deki bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda çanta buldu ve içinde binlerce avro olduğunu gördü.

Müşteriyi bıraktığı oteli arayan Olgaç, çantayı sahibine teslim etti.

Olgaç, “Otele bıraktıktan sonra arabamı yıkamaya gittim ve parayı arabada unuttuğunu fark ettim. Oteli arayıp iletişime geçtim. Bu parayı arkadaşa teslim ediyorum” derken paranın sahibi ona teşekkür etti.

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