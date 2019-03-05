  • BIST 104.721
  • Altın 221,934
  • Dolar 5,3700
  • Euro 6,0808
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

300 Bin TL’nin kazananı belli oldu

» »
Devlet Piyangosu’nun 28 Şubat 2019 tarihli çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Salih Avcı ödülü bugün Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.
300 Bin TL’nin kazananı belli oldu

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2019 Devlet Piyangosu çekilişinde,“ 37938 ” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan Salih Avcı teslim aldı. Birim Sorumlusu Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Sonraki çekiliş 8 Mart’ta

Birimden verilen bilgiye göre 8 Martta gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiyenin 300 bin TL olarak belirlendiği ve çekiliş için biletlerin satışa sunulduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağmur bekleniyor05 Mart 2019 Salı 09:08
  • Dikkat elektrik kesintisi var!05 Mart 2019 Salı 09:04
  • Ormanı çöplük yaptılar !..05 Mart 2019 Salı 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!05 Mart 2019 Salı 08:00
  • Karpaz'da trafik kazası, alkollü sürücü direğe çıktı04 Mart 2019 Pazartesi 21:02
  • Yasemin Hareketi yarın halka açık basın toplantısı düzenliyor04 Mart 2019 Pazartesi 20:23
  • Gemiler halkın ziyaretine açılacak04 Mart 2019 Pazartesi 20:17
  • Denktaş: Herkes Cumhurbaşkanlığına aday olsa da hükümet bozulmayacak04 Mart 2019 Pazartesi 20:09
  • “KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı04 Mart 2019 Pazartesi 19:44
  • Vakıflar Arabahmet İyilik Evi çocukları “dostluk kazansın” sloganıyla futbol turnuvası düzenledi.04 Mart 2019 Pazartesi 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti