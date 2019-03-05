300 Bin TL’nin kazananı belli oldu

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2019 Devlet Piyangosu çekilişinde,“ 37938 ” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan Salih Avcı teslim aldı. Birim Sorumlusu Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Sonraki çekiliş 8 Mart’ta

Birimden verilen bilgiye göre 8 Martta gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiyenin 300 bin TL olarak belirlendiği ve çekiliş için biletlerin satışa sunulduğu öğrenildi.