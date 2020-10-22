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300 gram uyuşturucuya 3 yıl hapis!

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 300 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Uchenna Micheal Jonah ve Salman Abbas Yerima 3 yıl hapis cezası aldı.
300 gram uyuşturucuya 3 yıl hapis!

 300 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Uchenna Micheal Jonah ve Salman Abbas Yerima 3 yıl hapis cezası aldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi. Başkan Nüvit Gazi, sanıkların işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde suçundan 3’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 

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