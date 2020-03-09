  • BIST 103.524
  • Altın 331,013
  • Dolar 6,1157
  • Euro 6,9875
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

3000 ton demiri Aslanköy’de Bir Şirkete Satıldığı Tespit Edildi

» »
Aslanköy’de Bir Şirkete Satıldığı Tespit Edildi
3000 ton demiri Aslanköy’de Bir Şirkete Satıldığı Tespit Edildi

2020 Şubat ayı içerisinde Türkiye’ de, Kocaeli Hereke limandan 3000 ton demir yüklü olarak Libya’ ya gitmek üzere Suriye uyruklu zanlı 1 M.H.S kaptanlığında denize açılan Lady Maria isimli geminin ismi ve seri numarası gemi sahibinin bilgisi dâhilinde yolculuk sırasında değiştirilerek sahte isimde belge düzenlenerek 20.2.20 tarihinde Gazimağusa limanına geldi.

Gemi limana geldikten sonra, zanlı 1 gemideki demir yükünü zanlı 2 M.Ö’ün direktörü olduğu ve KKTC de faaliyet gösteren bir inşaat şirketine teslim edeceğine dair sahte manifesto ve gemiye ait belgeleri Gazimağusa liman başkanlığına vermek suretiyle tedavüle sürdü.

Olayın polise intikal etmesinden sonra 5.3.20 tarihinde zanlı, 6.3.20 tarihinde zanlı 2 derdest emri gereğince tutuklanıp mahkeme huzuruna çıkarmışlar ve haklarında er gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 9.3.20 tarihinde sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temini ve hırsızlık mal kabulü suçlarıyla ilgili ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün daha tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Ayhan Arabi, yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili anımsatmada bulundu. Arabi zanlı 1 kaptanlığında Lady Maria isimli geminin 2020 Şubat ayı içerisinde Kocaeli Hereke limanından 3000 Ton demir yükü ile Libya’ ya gitmek üzere denize açıldığını, yolculuk sırasında gemi sahibinin bilgi ve direktifi ışığında geminin ismi ile seri numarasının değiştirilerek sahte belge hazırlandığını aktardı.

Gemi Gazimağusa limanına geldikten sonra zanlı 1, demir yükünü KKTC de faaliyet gösteren zanlı 2 nin direktörlüğünü yaptığı bir inşaat şirketine teslim edeceğine dair hazırladığı sahte manifesto ve gemiye ait belgeleri Gazimağusa Liman Başkanlığına vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü belirten Arabi, şikayet üzerine zanlı 1’ in 5.3.20 tarihinde, zanlı 2 nin de 6.3.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların 6.3.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edildiğini aktaran Arabi bu süre içerisinde sürdürülen tahkikatta konu demirlerin zanlı 2 tarafından Aslanköy’ de faaliyet gösteren H.O Ltd isimli bir şirkete 1.238.528 dolar karşılığı satılmak suretiyle sahtekârlıkla para teminedildiğinin tespit edildiğini söyledi. Zanlıların gönüllü ifade verdiklerine dikkat çeken Arabi, mesele ile ilgili 2 kişinin arandığını, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yanında alınacak olan ifadeler olduğu, GSM şirketlerine yazılan yazılara da henüz bir cevap gelmediğini belirttikten sonra zanlılar aleyhine 1’ er gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs Kıbrıs'ta; peki nedir bu Koronavirüs ? İşte 16 maddelik kılavuz09 Mart 2020 Pazartesi 19:48
  • Coronavirüs Kıbrıs'a İtalya ve İngiltere'den geldi09 Mart 2020 Pazartesi 19:34
  • Merkez Bankası, 2019 yılı 4. çeyrek bültenini yayımladı09 Mart 2020 Pazartesi 19:31
  • Bıçaklanarak Öldürülen Elif Lort'un Otopsi Sonucu yayınlandı09 Mart 2020 Pazartesi 19:24
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: ”İnfial içindeyim… kadın cinayetleri bizim kültürümüzün bir parçası değil”09 Mart 2020 Pazartesi 19:02
  • 8 Mart’ta 4 Bölgede Kadınlar Taleplerini Dile Getirdi09 Mart 2020 Pazartesi 19:01
  • Öğrenci istismarı olayı…KTOEÖS: “Sendikamız Bakanlığın sürdürdüğü yasal soruşturma sürecini takip etmektedir”09 Mart 2020 Pazartesi 18:56
  • Ciklos'ta korkutan kaza09 Mart 2020 Pazartesi 18:42
  • Coronavirüs Güney Kıbrıs'ta: Rum Sağlık Bakanı 18:00'da açıklama yapacak iddiası09 Mart 2020 Pazartesi 18:32
  • Güney Kıbrıs'ta 2 kişinin Coronavirüs testi pozitif çıktı iddiası09 Mart 2020 Pazartesi 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti